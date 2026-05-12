Questa settimana si prevede un peggioramento del tempo con piogge diffuse, venti forti e un abbassamento delle temperature. Le condizioni meteorologiche sono caratterizzate da temporali e burrasche che interessano diverse regioni, secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile di iLMeteo. Le giornate saranno caratterizzate da un cielo spesso coperto e da condizioni di maltempo che dureranno diversi giorni.

Giornate dal meteo perturbato, con piogge diffuse, vento e calo termico. Sono queste in estrema sintesi le previsioni del tempo secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it che conferma l'arrivo di una nuova intensa perturbazione nord atlantica. «Già da oggi - sottolinea - una forte libecciata soffia sul Mar Ligure, sul Tirreno Settentrionale e lungo i crinali appenninici, mentre la Bora sta facendo il suo ingresso sull'Alto Adriatico. Al Nord-Ovest, invece, fino alle ore pomeridiane la scena sarà dominata dal Foehn tra Piemonte e Lombardia, spingendosi fino a Milano e oltre». Attese, nelle prossime 24 ore, anche piogge a tratti intense.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Meteo, settimana di maltempo: temporali, burrasche e calo delle temperature

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Meteo: prevale il flusso atlantico. Piogge al centro sud e neve sulle Alpi.

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