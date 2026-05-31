Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 31 maggio 2026. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3683m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3677m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per domenica 31 maggio 2026

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