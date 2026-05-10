meteo le previsioni in campania per domenica 10 maggio 2026

Per domenica 10 maggio 2026 in Campania sono previste condizioni di tempo variabile. A Avellino ci saranno nubi sparse alternate a schiarite durante il giorno, con precipitazioni nella notte che si aggireranno intorno ai 3 millimetri di pioggia. Nessuna altra località della regione ha segnalato variazioni significative o fenomeni meteorologici rilevanti per questa giornata.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 10 maggio 2026. Avellino – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3513m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2mm di pioggia.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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