Il 30 maggio 2026, a Bologna si terrà l’unica data italiana del Metallica durante il M72 World Tour. Le strade intorno al luogo del concerto saranno chiuse al traffico e si prevedono limitazioni ai parcheggi nelle zone vicine. Non sono ancora state diffuse informazioni dettagliate sulla scaletta dello spettacolo. La data è stata annunciata ufficialmente e si aggiunge alle altre manifestazioni musicali previste nella regione.

Bologna, 30 maggio 2026 – Non solo Vasco Rossi a Rimini e a Ferrara: Bologna si prepara ad accogliere l’unica data italiana del M72 World Tour. Il concerto, in programma il 3 giugno, è ovviamente sold out e l’attesa dei fan è altissima. La zona dello stadio si prepara, ancora una volta, a reggere l’urto dell’ invasione dei fan: tante le strade chiuse e i divieti di sosta a cui bisogna prestare attenzione. https:www.ilrestodelcarlino.itreggio-emiliacronacakanye-west-annullato-concerto-fvxer5s3 Metallica a Bologna: la probabile scaletta. Come avvenuto anche in altre date del tour mondiale, ad aprire la serata saranno i Gojira e i Knocked Loose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Metallica a Bologna 2026: strade chiuse, dove parcheggiare e probabile scaletta

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