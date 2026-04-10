Strade chiuse domenica 12 aprile 2026 per la Maratonina dei Colli a Bologna | ecco dove

Domenica 12 aprile 2026, alcune strade di Bologna resteranno chiuse a causa della Maratonina dei Colli, una delle gare podistiche più tradizionali della città. La 35ª edizione dell’evento coinvolgerà diversi percorsi e comporterà modifiche alla viabilità locale. La manifestazione si svolge ogni anno nella zona collinare e attira partecipanti da diverse parti della regione. La chiusura delle strade sarà in vigore durante la mattinata di domenica.

Bologna, 10 aprile 2026 – Torna una grande classica dello sport bolognese: la Maratonina dei Colli. La 35esima edizione della classica gara podistica si svolgerà domenica 12 aprile. Il percorso della Maratonina dei Colli. La kermesse prenderà il via alle 9 da Parco Cavaioni e si snoderà lungo il seguente percorso: Partenza parco Cavaioni, via Cavaioni, via di Casaglia, via di Ravone, via del Genio, via Gaibola, via Pozzetti, via dei Colli, via Golfreda, via della Trappola, via Gaibara, via Santa Liberata, via Monte Donato, via Gaibara, via delle Lastre, via dei Colli, via Cavaioni, arrivo parco Cavaioni. Il settore Mobilità del Comune, per permettere il regolare svolgimento della manifestazione, ha emanato un’ordinanza che regola la circolazione nella fascia oraria dalle 8. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Strade chiuse domenica 12 aprile 2026 per la Maratonina dei Colli a Bologna: ecco dove Strade chiuse domenica 1 marzo 2026 per la Bologna Marathon: ecco doveBologna, 27 febbraio 2026 – Domenica 1 marzo torna sotto le Due Torri la Termal Bologna Marathon. Le strade chiuse a Roma sabato 11 e domenica 12 aprileSabato 11 e domenica 12 aprile Roma sarà palcoscenico di diverse manifestazioni sportive e non solo che cambieranno la viabilità in città. Temi più discussi: Maratona di Milano, strade chiuse e viabilità: cosa cambia il 12 aprile; Napoli, domenica cambia la viabilità: strade chiuse per la Walk of Life; Festa della Polizia a piazza del Popolo, centro blindato: strade chiuse e divieti di sosta; Vivicittà 2026, tutto quello che c'è da sapere: da come iscriversi alle strade chiuse. Strade chiuse domenica 12 aprile 2026 per la Maratonina dei Colli a Bologna: ecco doveBologna, 10 aprile 2026 – Torna una grande classica dello sport bolognese: la Maratonina dei Colli. La 35esima edizione della classica gara podistica si svolgerà domenica 12 aprile. La kermesse ... ilrestodelcarlino.it Wizz Air Milano Marathon 2026: orari, percorso completo, strade chiuseDomenica 12 aprile torna la ‘Wizz Air Milano Marathon’, la maratona più veloce d’Italia, con un percorso di oltre 42mila km che attraversa i luoghi più iconici della città. Il più grande festival dell ... milanotoday.it TARANTO - Il 12 aprile strade chiuse dalle 8.30 alle 13: attività diffuse tra piazze e lungomare per promuovere mobilità sostenibile e benessere - facebook.com facebook Molise, si riattiva la frana di Petacciato: strade chiuse e allerta alta x.com