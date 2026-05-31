Il portiere azzurro potrebbe lasciare il club partenopeo. Per Alex Meret, la possibilità di un trasferimento si fa più concreta. La Juventus di Spalletti sta valutando un possibile inserimento, mentre il futuro di Meret nel Napoli resta incerto. La decisione definitiva non è ancora stata presa, ma il portiere friulano potrebbe lasciare la squadra.

Per Alex Meret, portiere azzurro, il futuro può essere lontano da Napoli. Il calciatore sta valutando attentamente cosa fare la prossima stagione e la Juve di Spalletti può essere una ipotesi molto concreta. “A proposito di Juve, ci sarebbero gli occhi di Spalletti su Alex Meret. Luciano riporterebbe molto volentieri a Torino il portiere del suo scudetto azzurro. Alex è in scadenza 2027, Allegri dovrà scegliere in via definitiva tra lui e Milinkovic-Savic. Su Meret si potrebbe muovere anche Maldini, vicino al Fenerbahce: avrebbe fatto il nome del portiere italiano in uscita dal Napoli per i gialloblù. Pastorello, suo agente, attende le volontà del prossimo allenatore”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Meret: futuro a Napoli in bilico, la Juve di Spalletti ci prova

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