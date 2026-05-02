Nel mondo del calcio, la situazione di un esterno di una squadra di alto livello rimane incerta, nonostante la presenza di un allenatore riconosciuto per le sue qualità tattiche. Il giocatore, molto apprezzato dal tecnico, ha comunque mostrato difficoltà nel convincere con le sue prestazioni recenti. La sua posizione nel club resta in bilico, anche dopo il cambio di guida tecnica, che aveva espresso apprezzamenti per le sue capacità di lettura del gioco.

Di Spalletti è e resta un fedelissimo, ma con lui, forse, la cura dell'ex ct sta funzionando meno che con altri. C'era una volta un Andrea Cambiaso in 3D, "giocatore che vede il campo non solo in verticale ed orizzontale, ma in modo circolare" per citare il suo allenatore attuale, all'epoca sulla panchina della Nazionale. Erano i tempi dell'interesse del Manchester City, dell'apprezzamento di Guardiola e di una serie di voci che forse hanno contribuito ad alzare troppo la pressione su di lui. Un anno dopo, l'esterno juventino resta un cardine della formazione titolare, ma le sue prestazioni non hanno quasi più raggiunto i picchi del passato.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, nemmeno con Spalletti Cambiaso è tornato "in 3D": il suo futuro resta in bilico

Notizie correlate

Mercato Juve, fari puntati su Jackson: il club segue l’attaccante con continuità mentre il suo futuro resta tutto da scrivereMercato Juve, fari puntati su Jackson: il club segue l’attaccante con continuità mentre il suo futuro resta tutto da scrivere Calciomercato Milan,...

Spalletti e il siparietto con Marocchi su Cambiaso nel post partita di Udinese Juve: «Se dà retta a te non gioca più». Cosa è successodi Redazione JuventusNews24Spalletti nel post partita di Udinese Juve è stato protagonista di un siparietto su Cambiaso.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Pagina 3 | Alla Juve ne bastano tre. Vorrei..., Causio netto: A chi rompe Spalletti e chi giochicchia; Serie A, Milan-Juventus 0-0: punto con poche emozioni per Allegri e Spalletti; Cessioni Juve: tutti i nomi in bilico, le scelte di Spalletti e la decisione che anticipa il mercato; Pagelle Juve: Bremer cancella Pulisic, Cambiaso cade nel tranello, Vlahovic sponsorizza Conceicao.

Juve, nemmeno con Spalletti Cambiaso è tornato in 3D: il suo futuro resta in bilicoL'esterno è un fedelissimo del tecnico, che lo aveva definito giocatore che vede il campo non solo in verticale ed orizzontale, ma in modo circolare, ma le prestazioni dell'esterno hanno mai convint ... msn.com

Cessioni Juve: tutti i nomi in bilico, le scelte di Spalletti e la decisione che anticipa il mercatoDa Cabal e Adzic a Gatti e Zhegrova: le possibilità di conferma o partenza dei giocatori meno utilizzati dall'allenatore bianconero ... tuttosport.com

Pagelle Juve: Bremer cancella Pulisic, Cambiaso cade nel tranello, Vlahovic sponsorizza Conceicao Voti e giudizi della squadra di Spalletti dopo lo 0-0 contro il Milan: McKennie sbatte su Rabiot, Thuram vivo e pulsante A San Siro solo un pari e pochissime e - facebook.com facebook

#David e #Thuram lanciano la #Juventus, allungo Champions per #Spalletti Le pagelle di #JuveBologna: tuttofare #McKennie, #Castro non pervenuto. #Orsolini cerca di dare la sveglia, #Cambiaso anello debole @GiokerMusso x.com