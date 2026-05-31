Una Mercedes Classe G 580 EQ è stata presentata come un modello 4x4 completamente elettrico. Mantiene la forma squadrata, il telaio a longheroni e l’impostazione da fuoristrada, ma è dotata di quattro motori elettrici che complessivamente sviluppano 587 cavalli. La vettura conserva le caratteristiche estetiche e strutturali del modello tradizionale, con un sistema di propulsione a zero emissioni. La produzione è stata annunciata senza ulteriori dettagli sulla data di uscita o sui prezzi.

È elettrica senza rinunciare alla propria identità; conserva la forma squadrata, il telaio a longheroni e l’impostazione da fuoristrada vero, ma adotta quattro motori elettrici, 587 Cv, 1.164 Nm di coppia e una batteria da 124 kWh lordi. L’abbiamo guidata tra la Valtellina e Livigno, dove l’ultima neve primaverile dell’altopiano ha permesso di mettere alla prova trazione, elettronica e gestione della coppia su fondi a bassa aderenza. Ne emerge una Classe G diversa nel linguaggio, meno teatrale rispetto alle versioni termiche, ma più silenziosa, immediata e tecnologica, capace di restare fedele al proprio mito cambiando energia. Il prezzo? Ben oltre i 160. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mercedes Classe G 580 EQ, come va la 4x4 elettrica dura e pura

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Mercedes G 580 EQ vs BMW XM – Electric G-Class vs Hybrid Performance Beast | Motorvision | HD

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