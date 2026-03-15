Nuova Mercedes Classe A 2028 | elettrica o benzina?

La Mercedes Classe A del 2028 potrebbe presentarsi in due versioni, una totalmente elettrica e una a benzina. Al momento non ci sono foto ufficiali o dettagli definitivi, ma le informazioni emerse indicano che il modello sarà molto diverso rispetto all’attuale. Le indiscrezioni suggeriscono cambiamenti significativi, anche se i dettagli precisi rimangono ancora sconosciuti.

La futura Mercedes?Benz Classe A del 2028 sarà probabilmente molto diversa da quella di oggi. Non esistono ancora foto ufficiali, ma dalle informazioni trapelate si capiscono alcune cose abbastanza chiare. Il modello non doveva essere più rinnovato, ma un cambio di strategie aziendali farà “resuscitare” l’auto. sarà sempre quindi la vettura d’attacco della gamma della Stella. Nuova piattaforma e tecnologia. La prossima generazione nascerà sulla nuova piattaforma MMA (Mercedes Modular Architecture), progettata per auto compatte elettriche e ibride. Questo significa: Versione elettrica con architettura 800 volt. autonomia teorica fino a circa 700 km. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Mercedes Classe A 2028: elettrica o benzina? Articoli correlati Nuova Mercedes Classe A 2028: sarà solo elettrica o resterà anche a benzina?La futura Mercedes?Benz Classe A del 2028 sarà probabilmente molto diversa da quella di oggi. Nuova Mercedes Classe A 2028: nuova generazione in arrivoLa futura Mercedes?Benz Classe A del 2028 sarà probabilmente molto diversa da quella di oggi. 2026 Mercedes-Benz GLB EV | The Only Premium 7-Seater Electric SUV Contenuti utili per approfondire Nuova Mercedes Classe Temi più discussi: Mercedes-Benz VLE: 5 metri e 30 di opulenza elettrica su quattro ruote (sterzanti) - VIDEO | Quattroruote.it; La nuova Mercedes GLB ora è anche ibrida: i prezzi; Mercedes CLA 2026: quando l’ibrido raccoglie l’eredità del diesel; Mercedes Classe B verso l’addio: niente nuova generazione. Nuova Mercedes Classe A: la quinta generazione potrebbe cambiare tuttoLa quinta generazione di Mercedes Classe A potrebbe stravolgere tutto il progetto: ecco come potrebbe cambiare il modello. clubalfa.it Una Mercedes Classe A inedita è in arrivo? Con la quinta generazione sarà rivoluzioneSecondo gli inglesi di Autocar, la prossima Mercedes Classe A verrà letteralmente stravolta: ecco come potrebbe apparire la generazione 5. auto.everyeye.it E' in arrivo una nuova Mercedes Classe A, la prima della sua storia con il motore elettrico: vi diciamo tutto quello che sappiamo. https://auto.everyeye.it/notizie/mercedes-classe-cambia-look-elettrica-come-sara-864850.htmlutm_medium=Social&utm_sourc - facebook.com facebook