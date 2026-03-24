Nuova Mercedes Classe C 2027 | nasce la berlina elettrica

Tra fine 2026 e inizio 2027 è prevista l’arrivo della nuova Mercedes-Benz Classe C elettrica, una berlina che rappresenta un modello completamente rivisto rispetto alle versioni precedenti. La vettura, sviluppata da zero come elettrica, si distingue per essere una novità significativa all’interno della gamma del marchio, senza derivazioni dirette dai modelli a combustione.

La futura Mercedes-Benz Classe C elettrica (attesa tra fine 2026 e 2027) sarà una delle novità più importanti di Mercedes: non una semplice Classe C “convertita”, ma un modello completamente nuovo progettato da zero come elettrico. Ecco come sarà, in base alle anticipazioni più recenti Piattaforma e autonomia. Nuova architettura dedicata MB.EA (solo elettrica). Sistema a 800 volt? ricariche ultra rapide. Batterie da circa 64–94 kWh. Autonomia prevista: oltre 700 km WLTP, con possibili picchi vicini agli 800 km.. In pratica sarà tra le berline elettriche più efficienti della categoria. Motori e prestazioni. Versione base: trazione posteriore (~350–370 CV). 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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