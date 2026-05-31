L’attaccante del Cagliari è nel mirino di diverse squadre italiane, tra cui Napoli, Torino e ora anche la Lazio. La Lazio si è aggiunta alla corsa per il giocatore, secondo quanto riportato da Il Tempo. La trattativa per il trasferimento si preannuncia complessa a causa della forte concorrenza tra le squadre interessate.

Sebastiano Esposito finisce nel mirino di tante squadre italiane. Dopo Napoli e Torino, anche la Lazio entra nella competizione per l’attaccante del Cagliari, come rivela Il Tempo. Il Como monitora il classe 2002 per esigenze di liste europee. Esposito: la Lazio sfida Napoli e Torino per il centravanti. L’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina biancoceleste accelera i piani della Lazio sul mercato offensivo. La società ha identificato in Esposito un profilo funzionale al progetto tecnico, soprattutto dopo una stagione positiva con la maglia rossoblù. Il presidente Claudio Lotito spinge per concretizzare l’operazione in tempi brevi, consapevole che la concorrenza non dorme. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, concorrenza spietata per l’attaccante: affare in salita?

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