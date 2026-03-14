La trattativa tra il Napoli e il Boca Juniors per il trasferimento di Exequiel Zeballos è in corso e si presenta più complessa di quanto si pensasse. La trattativa è concreta, ma richiede ulteriori negoziati e dettagli prima di arrivare a una conclusione. La situazione rimane in evoluzione, con le parti coinvolte che continuano a discutere sui termini dell’accordo.

La trattativa tra il Napoli e il Boca Juniors per Exequiel Zeballos esiste, è concreta, ma molto più articolata di quanto trapelato nei giorni scorsi. Nonostante l’ambiente partenopeo parlasse di chiusura imminente entro 48 ore, la realtà che giunge dall’Argentina disegna uno scenario completamente diverso, con tempi lunghi e nodi ancora da sciogliere. Gli azzurri si sono mossi con grande concretezza — e in silenzio — per assicurarsi l’ala destra della Bombonera, ma il cammino verso la fumata bianca è ancora lungo. Intermediari a Buenos Aires, Riquelme al tavolo. Il Napoli è attualmente la società che ha dimostrato il massimo interesse concreto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, l’affare si complica: strada in salita per il grande colpo di mercato

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