Mercato Inter strada in salita per Palestra | i nerazzurri studiano la mossa decisiva per superare la concorrenza sul mercato

Da calcionews24.com 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato dell'Inter si fa più complicato per quanto riguarda l'acquisto di un attaccante. La società nerazzurra sta valutando diverse opzioni e ha avviato contatti con agenti e club. La trattativa per l’attaccante in questione si sta evolvendo in modo rapido, mentre il club ha già fissato alcuni parametri economici e modalità di pagamento per definire l’affare.

Kolo Muani sceglie la Juve come priorità: il PSG non punta più su di lui, mentre dall’estero arrivano proposte. Calciomercato Roma, pazza idea Salah! Il ritorno in giallorosso dell’egiziano è complicato ma c’è uno spiraglio Mercato Genoa, il ritorno di El Shaarawy non è solo un sogno! Occhio allo scenario col rinnovo in stallo con la Roma Protti si racconta: «Da dieci mesi sono in lotta con questo avversario subdolo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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