Mercato Inter strada in salita per Palestra | i nerazzurri studiano la mossa decisiva per superare la concorrenza sul mercato

Il mercato dell'Inter si fa più complicato per quanto riguarda l'acquisto di un attaccante. La società nerazzurra sta valutando diverse opzioni e ha avviato contatti con agenti e club. La trattativa per l’attaccante in questione si sta evolvendo in modo rapido, mentre il club ha già fissato alcuni parametri economici e modalità di pagamento per definire l’affare.

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