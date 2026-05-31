Mercato Juve si sblocca De Gea? La Fiorentina ha trovato il sostituto

De Gea potrebbe restare nel mirino della Juventus anche durante la prossima sessione di mercato, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La Fiorentina, invece, ha contattato Mandas come possibile sostituto. La trattativa tra i club e i giocatori coinvolti è in corso, mentre le decisioni definitive non sono state ancora prese.

di Francesco Spagnolo Mercato Juve, De Gea resta una idea per i bianconeri in vista dell’estate. E la Fiorentina ha sondato il terreno per Mandas per la sostituzione. Il futuro di David De Gea alla Fiorentina rimane un enorme punto di domanda. Nonostante lo spagnolo abbia indossato la fascia di capitano durante una stagione non semplice, la sua centralità nel nuovo ciclo guidato da Fabio Grosso non è più così scontata. La dirigenza, con Fabio Paratici in prima linea, sta valutando attentamente il domani dell’ex Manchester United, soprattutto alla luce di un contratto pesante da 3 milioni di euro a stagione valido fino al 2028. E il portiere resta una idea per il mercato della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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