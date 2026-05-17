Paolo Vanoli si è mostrato soddisfatto dopo la partita, sottolineando l’impegno dei giocatori, che avrebbero desiderato ottenere una vittoria. Ha espresso apprezzamento per il gruppo, lodando la determinazione dimostrata in campo. Nel frattempo, si parla anche di mercato, con la Juventus che avrebbe manifestato interesse per un portiere internazionale, senza ulteriori dettagli sui nomi coinvolti. La stagione, secondo Vanoli, potrebbe proseguire ancora a lungo, lasciando aperta la possibilità di continuare con la stessa squadra.

TORINO – E’ raggiante, Paolo Vanoli. Parla di getto e dice: “Questi ragazzi ci tenevano, volevano vincere, faccio i complimenti al gruppo. Ricordo quello che è successo quest’anno. Se resto? Mi sono già espresso su questo, mi voglio godere la vittoria”. E ancora: “Quando c’è un pizzico di serenità si può giocare bene, il nostro obiettivo era la salvezza quando sono arrivato, la società ha sempre avuto stima nei miei confronti. Se merito di restare? Ci sono i numeri, ho portato la società all’obiettivo e l’ho raggiunto. Sarà la società a decidere ma sono certo di una cosa: se fossi io il tecnico della Fiorentina del prossimo anno vorrei che fosse una stagione di alto livello”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina, Vanoli: “I ragazzi volevano vincere. Se resto? Solo per grande stagione”. Mercato: la Juve vuole De Gea

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