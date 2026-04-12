Mercato Inter Moretto svela | C’è un giocatore nerazzurro che non rinnoverà Un club si è già mosso per il suo ingaggio I dettagli

Un giornalista ha rivelato che un calciatore dell'Inter non rinnoverà il contratto e lascerà il club al termine della stagione. Inoltre, si è saputo che un’altra squadra ha già iniziato le trattative per ingaggiarlo. La notizia riguarda un giocatore attualmente in rosa e non sono stati forniti dettagli sul nome o sulla squadra interessata. La situazione è ora al centro delle discussioni tra gli addetti ai lavori.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, Matteo Moretto svela il futuro di un giocatore dell’Inter che lascerà il club nerazzurro alla fine di questa stagione. Il calciomercato del Torino potrebbe presto accendersi con un ritorno romantico quanto funzionale. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto attraverso il suo canale YouTube, il club granata avrebbe messo nel mirino Matteo Darmian. Il difensore, attualmente in forza all’ Inter di Cristian Chivu, vede il proprio contratto avvicinarsi alla scadenza naturale e la società di Urbano Cairo si starebbe muovendo con decisione per riportarlo a casa. Mercato Inter, le parole di Moretto.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, Moretto svela: «C’è un giocatore nerazzurro che non rinnoverà. Un club si è già mosso per il suo ingaggio». I dettagli Leggi anche: McKennie Inter, Marotta studia il colpo a zero: Moretto fa il punto sul mercato nerazzurro e svela il retroscena su Dimarco Mercato Inter, Moretto svela nuovi dettagli sul futuro di Frattesi: ecco le ultimedi Redazione Inter News 24Mercato Inter, Moretto parla così del futuro di Frattesi e svela nuovi dettagli: le parole del giornalista Il nome di... MERCATO INTER: CONTATTO CON L’ENTOURAGE DEL GIOCATORE, ARRIVA IL VIA LIBERA PER FIRMARE