Mercato Inter arriva la clamorosa indiscrezione | il club nerazzurro prepara la cessione di Bastoni? Ecco tutti i dettagli

Sul mercato dell'Inter circola una nuova indiscrezione secondo cui il club potrebbe cedere Bastoni a fine stagione. La Gazzetta dello Sport riporta questa ipotesi senza confermarla ufficialmente, lasciando intendere che la decisione non è ancora definitiva. La possibile partenza del difensore è al centro delle speculazioni senza che siano stati forniti ulteriori dettagli ufficiali.

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