Mercato Inter che intreccio con la Roma! Per un nerazzurro che va un giallorosso che viene | ecco tutti i dettagli

Nel mercato attuale, si registrano i primi contatti tra l'Inter e la Roma, con alcune trattative in corso. Tra le operazioni più discusse ci sono quella di un giocatore nerazzurro che potrebbe trasferirsi e l'arrivo di un nuovo elemento giallorosso. Le trattative coinvolgono più di un nome e sono ancora in fase preliminare. Sul tavolo ci sono anche altri nomi oltre a Manu Koné.

Inter News 24 Mercato Inter, si avviano i primi intrecci con la Roma: sul tavolo non c’è solo Manu Koné. Ecco tutti i dettagli. Il mercato estivo sull’asse Milano-Roma si preannuncia rovente, con un possibile scambio di pedine che risolverebbe i problemi tattici di entrambi i club. Al centro della vicenda c’è Carlos Augusto, il cui rapporto con l’ Inter sta vivendo una fase di stallo. Nonostante la scadenza fissata al 2028, il calciatore chiede garanzie che i nerazzurri faticano a dare. « Carlos Augusto ha 27 anni e crede che per lui sia arrivato il momento di giocare titolare con maggiore continuità. All’Inter non ha mai avuto questa possibilità, da terzo è sempre stato chiuso da Bastoni e da quinto ha sempre avuto davanti Dimarco », analizza il Corriere dello Sport. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, che intreccio con la Roma! Per un nerazzurro che va, un giallorosso che viene: ecco tutti i dettagli Articoli correlati Mercato Inter, Onana può tornare in nerazzurro? Ecco la ricostruzione e i contatti con i dirigenti nerazzurri: tutti i dettagliMercato Inter, i nerazzurri piombano su un nuovo profilo per la porta e anche il suo agente conferma! Ecco tutti i dettagli Sommer, dalla Svizzera... Mercato Inter, un ex rossonero arriva in nerazzurro? Un Top vuole tornare in Italia: ecco tutti i dettaglidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, dall’Arabia c’è un ex giocatore rossonero che preme per tornare in Serie A. Mercato InterRomano Conferma! Clamorosa Doppietta di Mercato Contenuti e approfondimenti su Mercato Inter Temi più discussi: Inter, Carlos Augusto alla Roma: intreccio di mercato con Koné?; Koné-Inter, Carlos Augusto-Roma: intreccio possibile, affari distinti. Costi e dettagli; ?? Kolo Muani vuole tornare alla Juve, intreccio Roma-Inter (Carlos Augusto-Kone); Inter su Manu Koné, la Roma pensa a Ismael: le richieste del Sassuolo e il possibile intreccio di mercato. Mercato Inter, accelerata su Koné: spunta l’incastro con Carlos Augusto e c’è una data chiave per chiudereMentre l’Inter di Cristian Chivu prepara l’assalto finale allo scudetto, l’asse Milano?Roma si infiamma non solo in vista della sfida di Pasqua, ma anche per un intreccio di mercato destinato a far di ... calcionews24.com Inter-Roma non solo sul campo: possibile affare di mercato tra le due squadreInter-Roma sul campo e in sede di calciomercato. Spunta un possibile affare che accomuna le due squadre in estate. spaziointer.it #Inter Obiettivo di mercato Tarik #Muharemovic Valore di mercato: 20 milioni Scadenza contratto: Giugno 2031 Età: classe 2003 Squadra attuale: #Sassuolo Ruolo: difensore centrale Piede: sinistro Altezza: 1,92 m Nazionalità: #Bosnia - facebook.com facebook Mercato, l’Inter ha scelto il colpo: di recente Ausilio ha visionato dalla tribuna… x.com