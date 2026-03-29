Mercato Inter la pista Koné si scalda | intreccio con Carlos Augusto e una deadline che può sbloccare tutto

Sul mercato dell’Inter si fanno più intense le voci intorno a un possibile trasferimento di Koné, con una possibile connessione con Carlos Augusto. La società ha fissato una scadenza prossima che potrebbe determinare la definizione dell’affare. La trattativa prosegue tra incontri e valutazioni, mentre le parti coinvolte monitorano i tempi stabiliti per una decisione definitiva.

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