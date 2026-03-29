Calciomercato Inter pista Kone sempre più calda | spunta l’intreccio con Carlos Augusto E c’è una deadline

Sul fronte del calciomercato dell’Inter, si intensificano le trattative per l’acquisto di Manu Kone della Roma, con una particolare attenzione anche a un possibile scambio con Carlos Augusto. La società nerazzurra ha fissato una scadenza per definire l’operazione. Le trattative sono in corso e coinvolgono più di un giocatore, con l’obiettivo di rinforzare il reparto centrale.

di Alberto Petrosilli Calciomercato Inter, i nerazzurri puntano con forza su Manu Kone della Roma per il centrocampo: intreccio con Carlos Augusto. Mentre l’ Inter di Cristian Chivu prepara l’assalto finale allo scudetto, l’asse Milano-Roma si scalda non solo per la sfida di Pasqua, ma per un clamoroso intreccio di mercato. La proprietà Oaktree ha messo nel mirino Manu Koné, il centrocampista fisico e di strappo che il tecnico romeno invoca fin dalla scorsa estate per completare la mediana nerazzurra. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Calciomercato Inter, intreccio Koné-Carlos Augusto. Secondo il Corriere dello Sport, l’operazione potrebbe decollare grazie alle necessità finanziarie dei giallorossi, obbligati a generare plusvalenze entro il 30 giugno per i paletti UEFA. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, pista Kone sempre più calda: spunta l’intreccio con Carlos Augusto. E c’è una deadline Articoli correlati Calciomercato Inter, Kone nome caldo: spunta l’intreccio con Frattesi, la strategia di Marotta e Ausiliodi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, i nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto il cartellino di Frattesi per arrivare a Manu Koné della... Calciomercato Inter LIVE: Frattesi la chiave per Kone, Carlos Augusto frena sul rinnovo coi nerazzurridi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Una raccolta di contenuti su Calciomercato Inter Temi più discussi: Inter, pronto l'assalto a Manu Koné: i dettagli dell'offerta nerazzurra; ?? L'Inter si è decisa: pronti 40 milioni per Manu Koné. Barcellona su Bastoni; Si scalda la pista Manu Koné per l'Inter, la Roma apre alla cessione ma non farà sconti sul cartellino: la cifra richiesta; Roma, da Koné a Koné: se Manu va all'Inter, giallorossi su Ismael. Koné all’Inter, Carlos Augusto alla Roma: intreccio possibile, ma affari distinti. Costi e dettagliIl contratto del brasiliano scade nel 2028 e al momento c'è distanza sul rinnovo. Per l'Inter non è in uscita, ma neppure è incedibile. E la Roma un budget da 15-16 milioni per coprire quel ruolo ... fcinter1908.it Inter, Koné torna di moda: Frattesi può sbloccare l'affareIl nome di Manu Koné torna di moda per l'Inter dopo il forte interessamento della scorsa estate da parte del club nerazzurro per il centrocampista francese. fantacalcio.it Prove generali in vista della prossima stagione… #Vicario a cena con il gruppo Inter della Nazionale + Locatelli È l’uomo giusto per la porta nerazzurra #calciomercato #inter #SerieA - facebook.com facebook Inter, Ausilio a Londra: contatti per Vicario #SkySport #Inter #Calciomercato #Vicario x.com