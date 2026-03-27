L’Inter sta lavorando per il mercato estivo e punta a ottenere Manu Konè, con l’obiettivo di rinforzare la rosa. La società ha in programma di cedere Davide Frattesi per finanziare l’operazione. La trattativa tra le due società è in corso, mentre le parti coinvolte stanno definendo i dettagli dell’accordo.

L’Inter torna alla carica per Manu Konè in vista del mercato estivo. L’idea di Marotta è chiara: la cessione di Davide Frattesi servirà a finanziare l’assalto al francese. Il tutto accade a poco più di una settimana dalla sfida di San Siro tra Inter e Roma. Dopo il no dei Friedkin ai 45 milioni della scorsa estate, lo scenario ora cambia. La partenza dell’azzurro potrebbe persino aprire le porte a un clamoroso scambio per riportare Frattesi nella Capitale. Frattesi libera Konè, il piano di Marotta: Massara assiste sullo sfondo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Marotta sta già pianificando un mercato estivo pronto a rivoluzionare la rosa dell’Inter. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Inter-Roma, intreccio di mercato: scambio Frattesi-Konè?

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