Mercato Inter non solo Koné | dalla Roma potrebbe arrivare anche Ndicka Ecco tutti i dettagli

Da internews24.com 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato dell’Inter si sta scaldando, con l’attenzione dei dirigenti rivolta anche alla Roma. Oltre a Koné, infatti, i nerazzurri si sarebbero interessati anche a Ndicka, calciatore che attualmente milita nel club giallorosso. Le trattative sono in corso e si valutano le possibilità di un trasferimento, con incontri tra le parti coinvolte che si sono svolti nelle ultime settimane.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, occhi puntati in casa Roma: non solo Koné, i nerazzurri puntano forte anche su Ndicka. Ecco tutti i dettagli. In attesa di definire l’assetto dirigenziale per il prossimo calciomercato, l’Inter ha messo nel mirino Evan Ndicka per attuare un profondo restyling difensivo. La Roma, entro il 30 giugno, sarà costretta a «lavorare alacremente sul fronte cessioni per centrare il target imposto dal fair play finanziario dell’Uefa», puntando soprattutto sulle plusvalenze. Il club capitolino cercherà di fare cassa con i «calciatori ingaggiati a parametro zero, come Evan Ndicka o Mile Svilar, e su quelli che hanno visto aumentare il loro valore da quando sono arrivati nella Capitale, come Manu Koné».🔗 Leggi su Internews24.com

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