Mercato Inter non solo Koné | dalla Roma potrebbe arrivare anche Ndicka Ecco tutti i dettagli

Il mercato dell’Inter si sta scaldando, con l’attenzione dei dirigenti rivolta anche alla Roma. Oltre a Koné, infatti, i nerazzurri si sarebbero interessati anche a Ndicka, calciatore che attualmente milita nel club giallorosso. Le trattative sono in corso e si valutano le possibilità di un trasferimento, con incontri tra le parti coinvolte che si sono svolti nelle ultime settimane.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, occhi puntati in casa Roma: non solo Koné, i nerazzurri puntano forte anche su Ndicka. Ecco tutti i dettagli. In attesa di definire l’assetto dirigenziale per il prossimo calciomercato, l’Inter ha messo nel mirino Evan Ndicka per attuare un profondo restyling difensivo. La Roma, entro il 30 giugno, sarà costretta a «lavorare alacremente sul fronte cessioni per centrare il target imposto dal fair play finanziario dell’Uefa», puntando soprattutto sulle plusvalenze. Il club capitolino cercherà di fare cassa con i «calciatori ingaggiati a parametro zero, come Evan Ndicka o Mile Svilar, e su quelli che hanno visto aumentare il loro valore da quando sono arrivati nella Capitale, come Manu Koné».🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, non solo Koné: dalla Roma potrebbe arrivare anche Ndicka. Ecco tutti i dettagli Notizie correlate Mercato Inter, Calhanoglu vola al Galatasaray? Il suo sostituto può arrivare proprio dalla Turchia: ecco tutti i dettaglidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, Calhanoglu appare sempre più lontano dai nerazzurri e dalla Turchia potrebbe arrivare il suo sostituto Orkun... Mercato Inter, non solo Muharemovic: i nerazzurri puntano anche su un altro difensore! Ecco tutti i dettaglidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, i nerazzurri non trattano solo per Muharemovic: si punta anche su un altro difensore. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Non solo Muharemovic: l'Inter non molla Solet. Che con l'Udinese ha fissato il prezzo; CdS: Non solo Acerbi, via anche de Vrij a meno che non si verifichi questo scenario; Inter, Perrone la prima mossa: è un obiettivo di mercato; Bastoni via dall'Inter? Il ds Ausilio fa chiarezza. Mercato Inter, torna di moda un pallino di Ausilio: può arrivare con lo scontoL'Inter torna alla carica per un vecchio obiettivo del DS Piero Ausilio. L'operazione potrebbe chiudersi nel corso dell'estate. spaziointer.it Inter, Perrone la prima mossa: è un obiettivo di mercatoI nerazzurri lo tengono sotto controllo: lui ha la stima di Zanetti. Il club ora aspetta che il mediano chieda via libera al Como ... corrieredellosport.it Mercato, Romano: "Jones può arrivare in Italia! Secondo le mie fonti l'Inter..." - facebook.com facebook L' #Inter sonda il mercato dei centrocampisti: dalla Spagna il nome nuovo x.com