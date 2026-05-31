Mercato dilettanti L’attaccante Rivi lascia Campagnola Dotti nuovo allenatore del Roteglia

Un saluto a Campagnola: giocherà altrove Lorenzo Rivi, attaccante del 1999. In Prima categoria nuovo portiere per la Povigliese: ritorna, dopo due stagioni all’Fc 70, il 2004 Alessandro Benatti. A Poviglio anche Cazac Tudor, centrocampista del 2004 ex Virtus Libertas, Gianluca Paglia, difensore del 2005 ex Quattro Castella, e Francesco Mungiguerra, punta del 2004 ex Campeginese. Conferme al BaisoSecchia: Marco Gazzotti, regista del 1998, il jolly del 1990 Alessandro Ovi, e il centrocampista del 1998 Matteo Ghirelli; c’è poi un nuovo collaboratore tecnico (e team manager): è l’ex portiere Marcello Codeluppi. Il Boca Barco continua con l’esterno del 1999 Federico Muredda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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