Mercato dilettanti | il diesse Ferretti lascia la Sammartinese dopo 10 anni Poligani | addio Arcetana Bonicelli ritorna al Roteglia

Il direttore sportivo della Sammartinese ha lasciato la squadra dopo dieci anni. L’Arcetana ha comunicato l’addio al centrocampista classe 2002, che si trasferisce in Eccellenza con una nuova società. Un altro cambio riguarda il ritorno di un calciatore al Roteglia. Il centrocampista Poligani lascia l’Arcetana per approdare all’Atletic Cdr Mutina. La società ha annunciato anche il cambio di allenatore, senza fornire dettagli sui motivi.

L’Arcetana saluta il centrocampista Mattia Poligani, classe 2002, che giocherà sempre in Eccellenza con la maglia dell’ Atletic Cdr Mutina. Dopo la salvezza ottenuta ai playout in Promozione, si cambia alla Sammartinese: lascia il direttore sportivo Roberto Ferretti, che era in neroverde da un decennio. Il Luzzara conferma a centrocampo Muluken Faraci (1997). In Prima categoria molto attivo il Boca Barco che ora ha un nuovo portiere: è Matteo Donelli, classe 2006 che proviene dalla Bagnolese. Prima ancora era nella Primavera della Reggiana condividendo lo spogliatoio con Edoardo Motta, oggi alla Lazio. Saluta allo stesso tempo il guardiano Giovanni Pompeo (1988). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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