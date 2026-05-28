Mercato dilettanti | Zaccardi è il nuovo allenatore del Boca Barco che prende la punta Boni 21 gol nella stagione appena terminata Tocca al ds Tosi ricostruire il Casalgrande
Il Boca Barco ha annunciato Zaccardi come nuovo allenatore, sostituendo l’allenatore precedente. La squadra ha anche acquisito la punta Boni, che nella passata stagione ha segnato 21 gol. Nel frattempo, il direttore sportivo Tosi si occupa di riorganizzare il Casalgrande, mentre il Fabbrico saluta il difensore classe 2001, che passa all’Atletic Cdr Mutina in Eccellenza.
Il Fabbrico saluta Samuele Malavolti: difensore del 2001, giocherà in Eccellenza all’Atletic Cdr Mutina. Il Masone prosegue con Filippo Burani: il difensore del 2004 continuerà in Promozione con gli ‘orange’. Un centrocampista, invece, saluta il BibbianoSan Polo: lascia Tommaso Fontana, classe 1992. Conferma a Luzzara: rimane il centrocampista Andrea Ranieri (2002). Appena retrocesso in Prima categoria, il Casalgrande riparte da un giovane direttore sportivo: è il 28enne Riccardo Tosi. Si occuperà della costruzione di prima squadra e juniores. In rossoblù già da giocatore, ora vestirà questi colori per la prima esperienza dirigenziale. Sempre in Prima colpo del Boca Barco: prelevato dalla Virtus Calerno Alessandro Boni, attaccante del 2005 reduce da ben 21 gol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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