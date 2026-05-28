Mercato dilettanti | Zaccardi è il nuovo allenatore del Boca Barco che prende la punta Boni 21 gol nella stagione appena terminata Tocca al ds Tosi ricostruire il Casalgrande

Notizia in breve

Il Boca Barco ha annunciato Zaccardi come nuovo allenatore, sostituendo l’allenatore precedente. La squadra ha anche acquisito la punta Boni, che nella passata stagione ha segnato 21 gol. Nel frattempo, il direttore sportivo Tosi si occupa di riorganizzare il Casalgrande, mentre il Fabbrico saluta il difensore classe 2001, che passa all’Atletic Cdr Mutina in Eccellenza.