Secondo un rapporto dell’Eurispes, il ceto medio sta diminuendo, con una progressiva perdita di ricchezza e una crescente polarizzazione economica. La riduzione delle risorse si accompagna a un calo delle pensioni e a salari stagnanti, mentre il sistema pensionistico è sotto pressione a causa del calo delle nascite. La situazione evidenzia un progressivo smantellamento del livello medio di reddito e di sicurezza economica per le famiglie.

Un progressivo sgretolamento del ceto medio, con la ricchezza nazionale sempre più polarizzata, mentre il sistema pensionistico è sotto pressione a causa del calo delle nascite e della stagnazione salariale. Dall’ultimo rapporto dell’Eurispes emerge un’Italia un po’ malconcia, soprattutto nel cuore e nel morale. Non è solo una questione di costi energetici, di guerre o di grandi shock. Molto più semplicemente, il ceto medio, che una volta si sarebbe chiamato borghesia, si è perso per strada i fondamentali. E dunque, ha paura. Basta leggersi il rapporto. Il potere d’acquisto del ceto medio italiano è sceso del 7,5% circa dal 2021 a oggi. Nel 2023 il reddito reale delle famiglie si è ridotto dell’1,6%, mentre i beni essenziali (utenze, cibo, medicine) sono aumentati oltre il tasso d’inflazione. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Meno soldi e meno sogni, quel che resta del ceto medio secondo l’Eurispes

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