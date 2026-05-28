Il cyberstalking è il reato online più diffuso in Italia, coinvolgendo il 28,2% della popolazione. A seguire ci sono la violazione della privacy, toccata dal 19,7% delle persone, e il tentativo di adescamento tramite falsa identità, segnalato dal 17,6%. Questi dati sono stati diffusi dall’Eurispes. La maggior parte degli italiani ha avuto almeno un’esperienza con uno di questi reati digitali.

Roma, 28 mag. - (Adnkronos) - Il cyberstalking è tra i reati online quello più diffuso, ne hanno fatto esperienza quasi tre italiani su dieci (28,2%); seguono la violazione della privacy (19,7%) e il tentativo di adescamento tramite falsa identità (17,6%). Meno diffusi il cyberbullismo (12,6%) e il revenge porn (9,8%). E' quanto emerge dal Rapporto Italia 2026 dell'Eurispes pubblicato oggi. Nel confronto con i dati rilevati nel 2024, il cyberstalking, passa da un'incidenza del 14% del 2024 al 28,2% del 2026 (+14%). Le vittime appartengono soprattutto alle fasce d'età più giovani. Per quanto riguarda la regolazione dell'accesso ai social per i minori di 15-16 anni gli italiani si dicono favorevoli ad una nuova normativa (78,9%). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Stalking: Eurispes, quello online il più diffuso, ne hanno esperienza almeno 3 italiani su 10

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