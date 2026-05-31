Notizia in breve

La Premier indossa spesso capi realizzati con tessuti italiani di alta qualità, scegliendo marchi nazionali per le sue mise ufficiali. Le sue scelte di abbigliamento puntano su materiali come seta, lana e tweed, che rafforzano l’immagine di eleganza e raffinatezza. Le aziende italiane forniscono tessuti e capi che vengono adottati in occasioni pubbliche e incontri istituzionali. La strategia si basa sulla valorizzazione del Made in Italy come simbolo di prestigio e autorevolezza.