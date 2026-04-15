Il Made in Italy rappresenta un valore di circa 202 miliardi di euro e comprende numerosi brand italiani riconosciuti a livello internazionale. Il 15 aprile si celebra la Giornata nazionale dedicata a questa tradizione, con l’obiettivo di valorizzare la creatività e la qualità che contraddistinguono i prodotti italiani. La giornata serve anche a mettere in luce le aziende e i marchi che contribuiscono a mantenere alta la reputazione del settore a livello globale.

Il 15 aprile si festeggia la Giornata nazionale del Made in Italy, che celebra la creatività e l’eccellenza italiana. Cosa c’è da festeggiare lo raccontano gli imprenditori italiani, che descrivono una percezione del Made in Italy nei mercati esteri fatta di autenticità ed eccellenza. C’è anche l’aspetto economico, con il Made in Italy che vale quasi 202 miliardi di euro per i primi 100 marchi: da Ferrari a Gucci, da Conad a Nutella e molti altri. Non è soltanto una questione di narrativa: il Made in Italy attrae nuove generazioni e crea posti di lavoro. Secondo uno studio commissionato dalla Made in Italy Community a Tp Infinity, lavorare nel Made in Italy per il 79% del campione analizzato è considerato stimolante e per il 92% motivo di orgoglio sociale e familiare.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il Made in Italy vale 202 miliardi, la classifica dei top brand italiani

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