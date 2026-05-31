Meloni ai Bersaglieri | il messaggio di stima per il 73° Raduno

Notizia in breve

La premier ha inviato un messaggio di stima ai Bersaglieri in occasione del 73° Raduno. Nel messaggio, ha evidenziato i valori di coraggio, lealtà e spirito di sacrificio che contraddistinguono il corpo militare. Ha sottolineato l’importanza del loro ruolo nella storia e la dedizione dimostrata nel tempo. La premier ha espresso gratitudine per l’impegno quotidiano e la capacità di rappresentare un esempio di virtù civiche.