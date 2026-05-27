Bersaglieri in città concerto e sfilate in vista del 73° Raduno nazionale

Da pordenonetoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 30 maggio 2026, Pordenone ospiterà eventi dedicati ai Bersaglieri, tra cui un concerto e una sfilata. Questi eventi si svolgeranno in vista del 73° Raduno nazionale che si terrà a Lignano Sabbiadoro. La giornata coinvolgerà la città con manifestazioni pubbliche e iniziative legate alla commemorazione dei Bersaglieri.

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Pordenone si prepara ad accogliere sabato 30 maggio 2026 una giornata dedicata ai Bersaglieri, in occasione del 73esimo Raduno nazionale in programma a Lignano Sabbiadoro. Per l’occasione è stato organizzato in città un evento con il concerto della Fanfara dei Bersaglieri di Ascoli Piceno e due. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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