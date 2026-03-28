San Giovanni Valdarno ospita il raduno provinciale dei Bersaglieri

A San Giovanni Valdarno si svolgerà il raduno provinciale dei Bersaglieri nei giorni 28 e 29 marzo 2026. L'evento prevede una mostra storica, una sfilata, l’esibizione di fanfare e momenti dedicati alla commemorazione dei 190 anni dalla fondazione del corpo. La manifestazione si svolgerà nel centro della città e coinvolgerà diverse associazioni e partecipanti provenienti dalla provincia.

Arezzo, 28 marzo 2026 – Il 28 e 29 marzo 2026 due giornate di eventi per celebrare i 190 anni dalla fondazione del Corpo tra mostra storica, sfilata, fanfare e momenti commemorativi. Nell’occasione sarà presentata ufficialmente l’Asd Bersaglieri Sgv Un fine settimana dedicato ai Bersaglieri quello in programma a San Giovanni Valdarno il 28 e 29 marzo 2026. La città ospiterà il raduno provinciale e le celebrazioni per i 190 anni dalla fondazione del Corpo, istituito nel 1836, con un calendario di eventi tra cultura, commemorazione e musica. Due giornate intense che porteranno... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Giovanni Valdarno ospita il raduno provinciale dei Bersaglieri Articoli correlati San Giovanni Valdarno ospita l’International Recital Debut TourArezzo, 16 gennaio 2026 – San Giovanni Valdarno ospita l’International Recital Debut Tour Domenica 18 gennaio il primo grande concerto del nuovo anno... San Giovanni Valdarno investe nella valorizzazione delle Mura Storiche di Castel San GiovanniArezzo, 07 gennaio 2026 – Il Comune di San Giovanni Valdarno rilancia il progetto di valorizzazione del patrimonio storico e culturale cittadino,... Contenuti e approfondimenti su San Giovanni Valdarno Temi più discussi: San Giovanni Valdarno ospita il raduno provinciale dei Bersaglieri; San Giovanni, Palomar ospita un corso su strumenti digitali e intelligenza artificiale; Due ritratti pistoiesi di Giovanni da San Giovanni; Corsa dell’Acqua, sport e danze: gli eventi della domenica aretina. San Giovanni Valdarno ospita il convegno diocesano per la IX Giornata Mondiale dei PoveriArezzo, 13 novembre 2025 – San Giovanni Valdarno ospita il convegno diocesano per la IX Giornata Mondiale dei Poveri. Domenica 16 novembre, alle 15, alla Pieve di San Giovanni Battista si terrà ... lanazione.it Buongiorno, Ministro! Enzo Iacchetti in scena al Masaccio di San Giovanni ValdarnoIl teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno si prepara ad accogliere uno dei volti più amati della televisione e del teatro italiano. Lo spettacolo Buongiorno, Ministro!, inizialmente in programma mar ... corrierediarezzo.it La città di San Giovanni Valdarno celebra nel fine settimana i Bersaglieri per il 190esimo anniversario di fondazione del corpo. - facebook.com facebook