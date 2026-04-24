Melicuccà la sfida di Oliverio | tra cultura e nuovi progetti

Il sindaco di Melicuccà ha annunciato la presentazione di una lista civica chiamata Insieme per il futuro. Tra i punti principali del programma ci sono il recupero di Palazzo Capua e interventi di modernizzazione degli istituti scolastici. La presentazione si svolgerà nella giornata odierna nel municipio del paese, alla presenza di rappresentanti del gruppo e cittadini interessati.

? Cosa sapere Il sindaco Enzo Oliverio presenta a Melicuccà la lista civica Insieme per il futuro.. Il programma punta al recupero di Palazzo Capua e alla modernizzazione degli istituti scolastici.. A Melicuccà, il sindaco Enzo Oliverio ha presentato ufficialmente la lista civica Insieme per il futuro, puntando su una compagine che unisce l’energia della gioventù alla solidità di chi vanta esperienza politica per guidare il borgo verso i prossimi obiettivi amministrativi. La proposta elettorale di Oliverio si fonda sulla convinzione che la crescita di una comunità passi necessariamente attraverso il dialogo costante e il lavoro coordinato tra le diverse forze sociali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Melicuccà, la sfida di Oliverio: tra cultura e nuovi progetti Notizie correlate Melicuccà, Oliveri torna in campo: la sfida di Radici e Orizzonti? Cosa sapere Emanuele Oliveri annuncia candidatura sindaco a Melicuccà con la lista Radici e Orizzonti il 23 aprile 2026. Nuovi fondi per la cultura: oltre 526 mila euro per 3 progetti nel LeccheseMauro Piazza: "Dal bando regionale dedicato all’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale da spettacolo arrivano nuove risorse anche per la...