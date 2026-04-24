Il prefetto non ha potere sul riconteggio delle schede | Bruno a processo per l' ordine dato durante le elezioni a Corchiano

Da viterbotoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il processo in corso, l'ex viceprefetta di Viterbo ha dichiarato che il prefetto non aveva alcun potere sul riconteggio delle schede elettorali nel caso delle elezioni comunali a Corchiano. La testimonianza si riferisce all'atto contestato dall'imputato, Giovanni Bruno, ex responsabile dell’ufficio territoriale del Governo fino a maggio 2022, accusato di aver commesso un falso in relazione a quella vicenda elettorale.

"Il prefetto non aveva alcun poter sul riconteggio delle schede elettorali". Lo afferma l'ex viceprefetta di Viterbo, Anna De Luna, nel processo che vede imputato Giovanni Bruno, a capo dell'ufficio territoriale del Governo fino a maggio 2022, per falso in relazione alle elezioni comunali di.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Notizie correlate

Monteforte Irpino: ricorso opposizione, Tar dispone il riconteggio delle schede elettoraliIl Tribunale amministrativo regionale accoglie la richiesta: l’amministrazione commenta e prosegue l’attività istituzionale A Monteforte Irpino si...

Elezioni in Bulgaria, l’euroscettico e filorusso Radev trionfa. Con quasi l’80% delle schede scrutinate ha già il 44,48% delle preferenze, staccando nettamente il partito rivale fermo al 13,65%Ormai manca solo l’ufficialità, ma il dato appare certo: a vincere le elezioni in Bulgaria è l’ex presidente Rumen Radev.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Così Ratzinger aiuta gli altri a scoprire la bellezza di Dio; Dopo le partecipate | Sulla scrivania di Meloni e Mantovano ora c’è il futuro dell’Aise; Con Confcommercio Trentino in visita al data center Intacture in Val di Non: infrastrutture digitali, sistema territoriale e visione condivisa; Assalto al Ferdeghini. I tifosi fanno scena muta. Trasferta a Catanzaro. Altolà agli spezzini.

bruno il prefetto non haSant’Anna Hospital, per il consigliere regionale Enzo Bruno (Tridico Presidente): Il tavolo in Prefettura sarebbe una svolta per servizi e lavoratoriSi attende per domani la decisione del Prefetto sulla convocazione di un tavolo istituzionale dedicato alla vicenda del Sant’Anna Hospital, uno dei nodi ... catanzaroinforma.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.