Il prefetto non ha potere sul riconteggio delle schede | Bruno a processo per l' ordine dato durante le elezioni a Corchiano

Durante il processo in corso, l'ex viceprefetta di Viterbo ha dichiarato che il prefetto non aveva alcun potere sul riconteggio delle schede elettorali nel caso delle elezioni comunali a Corchiano. La testimonianza si riferisce all'atto contestato dall'imputato, Giovanni Bruno, ex responsabile dell’ufficio territoriale del Governo fino a maggio 2022, accusato di aver commesso un falso in relazione a quella vicenda elettorale.

"Il prefetto non aveva alcun poter sul riconteggio delle schede elettorali". Lo afferma l'ex viceprefetta di Viterbo, Anna De Luna, nel processo che vede imputato Giovanni Bruno, a capo dell'ufficio territoriale del Governo fino a maggio 2022, per falso in relazione alle elezioni comunali di.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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