Meldola tornano i ’cacciatori di storie locali’
A Meldola è ripresa l’attività alla Mnemoteca della Biblioteca comunale Torricelli, situata in via Mazzini. Lo spazio raccoglie e conserva le storie di vita delle persone del territorio, diventando un punto di riferimento per chi desidera preservare e condividere ricordi e tradizioni locali. La riapertura segna il ritorno delle iniziative dedicate alla memoria collettiva e alle storie della comunità, con l’obiettivo di mantenere vivo il patrimonio storico e culturale del territorio.
È ripartita l’attività alla Mnemoteca della Biblioteca comunale Torricelli a Meldola, in via Mazzini: uno spazio del tempo e della memoria della comunità dove vengono custodite le storie di vita delle persone del territorio. "Finalmente dopo il Covid e in seguito con l’utilizzo degli spazi da parte delle classi durante i lavori finanziati dal Pnrr sugli edifici scolastici – commenta l’assessore alla cultura Michele Drudi –, questo luogo torna alla sua originaria funzione di contenitore di storie e la presentazione delle attività dell’associazione ‘ Parolefatteamano ’ è il modo migliore per iniziare un nuovo percorso di fruizione e di valorizzazione di questo edificio anche da parte di altre associazioni del Terzo Settore". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
I "cacciatori" tornano a Sciaccamare: sventrata la cabina del depuratore e rubato "l'oro rosso"A Sciaccamare, in contrada Sovareto all’interno del complesso turistico, si sono verificati nuovamente furti di rame.
Leggi anche: Sabato di favole a Domodossola: tornano le storie ad alta voce per i bimbi