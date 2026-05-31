Meldola tornano i ’cacciatori di storie locali’

Notizia in breve

A Meldola è ripresa l’attività alla Mnemoteca della Biblioteca comunale Torricelli, situata in via Mazzini. Lo spazio raccoglie e conserva le storie di vita delle persone del territorio, diventando un punto di riferimento per chi desidera preservare e condividere ricordi e tradizioni locali. La riapertura segna il ritorno delle iniziative dedicate alla memoria collettiva e alle storie della comunità, con l’obiettivo di mantenere vivo il patrimonio storico e culturale del territorio.