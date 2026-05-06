I cacciatori tornano a Sciaccamare | sventrata la cabina del depuratore e rubato l' oro rosso

A Sciaccamare, in contrada Sovareto all’interno del complesso turistico, si sono verificati nuovamente furti di rame. Dopo il precedente furto di circa 100 chili di cavi, stimati almeno 15 mila euro, i ladri sono tornati sul luogo. Questa volta hanno sventrato la cabina del depuratore e rubato parte del rame. Le autorità stanno indagando sugli episodi, che si sono verificati in un’area già colpita in passato.