I cacciatori tornano a Sciaccamare | sventrata la cabina del depuratore e rubato l' oro rosso
A Sciaccamare, in contrada Sovareto all’interno del complesso turistico, si sono verificati nuovamente furti di rame. Dopo il precedente furto di circa 100 chili di cavi, stimati almeno 15 mila euro, i ladri sono tornati sul luogo. Questa volta hanno sventrato la cabina del depuratore e rubato parte del rame. Le autorità stanno indagando sugli episodi, che si sono verificati in un’area già colpita in passato.
C'erano già stati. E, di fatto, ci sono ritornati. Dopo il furto di circa 100 chili di cavi di rame, per un valore stimato in almeno 15 mila euro, i “cacciatori” di “oro rosso” sono tornati in contrada Sovareto, nel complesso turistico Sciaccamare. Senza che nessuno s'accorgesse di nulla, i ladri.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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