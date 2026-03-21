Il tempo che ci vuole | tutto quello che c’è da sapere sul film

Stasera, sabato 21 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 viene trasmesso il film del 2024 intitolato

Il tempo che ci vuole: trama, cast e streaming del film. Questa sera, sabato 21 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Il tempo che ci vuole, film del 2024 scritto e diretto da Francesca Comencini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Durante il periodo degli anni di piombo, caratterizzato da lotte politiche e sociali, un padre e una figlia condividono la passione per il cinema. Il padre è un personaggio importante e impegnato: Luigi Comencini, celebre regista cinematografico e televisivo. La figlia è la terzogenita Francesca, alla quale il padre sente di dover regalare «il tempo che ci vuole» per aiutarla a uscire dai suoi problemi di tossicodipendenza. 🔗 Leggi su Tpi.it

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