Per la collana "Purché finisca bene", va in onda in prima serata su Rai 1 Meglio tardi che mai, diretto da Giuseppe Curti e interpretato da Lorenzo Richelmy, Mariana Lancellotti, Emanuela Grimalda e Camilla Filippi, con la partecipazione straordinaria di Sergio Assisi. Il film racconta la storia di Marco, un attore brillante ma egocentrico la cui carriera viene travolta dalle polemiche dopo aver offeso una collega sul set. Cancellato da ogni produzione e costretto dal suo agente a "redimersi", Marco accetta di insegnare teatro nel carcere di Bassano del Grappa, proprio la città da cui era scappato anni prima. È a quel punto che la situazione si trasforma in un'esperienza che cambierà la sua vita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Meglio tardi che mai: trama, cast e curiosità del film di Giuseppe Curti in onda su Rai 1

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