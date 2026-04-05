Stasera 5 aprile su Rai 4 va in onda la spettacolare rilettura di Mosè fatta da Ridley Scott. Con Christian Bale e Joel Edgerton il film è un viaggio epico tra storia e fede. Il giorno di Pasqua si tinge di leggenda con una rivisitazione visionaria di Ridley Scott: per la prima serata di questa domenica 5 aprile 2026, Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre) sceglie di celebrare la festività con la grandiosità del cinema storico. Alle 21.20 va in onda Exodus - Dei e Re, un kolossal che riporta sul piccolo schermo la potenza del mito biblico, spogliandolo però del suo velo puramente dottrinale per esplorare le crepe umane e politiche dietro uno dei racconti più famosi dell'umanità. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Exodus - Dei e Re stasera su Rai 4: trama, cast e curiosità del film di Ridley Scott

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Chi mi dà i soldi se chiamo Mohammed tal-dei-tali?: Ridley Scott sul whitewashing in Exodus - Dei e ReLa replica di Ridley Scott alle accuse di razzismo sul film a sfondo biblico del 2014 con Christian Bale, che torna stasera in prima serata su Rai 4. movieplayer.it

Alle 21.20 "Exodus - Dei e re" di Ridley Scott con Christian Bale, Joel Edgerton, John Turturro | Il giovane Mosè viene accolto alla corte del Faraone Seti e cresce insieme al principe Ramses. Quando Seti manifesta la volontà di lasciare il Regno a Mosè, Rams facebook

Alle 21.20 "Exodus - Dei e re" di Ridley Scott con Christian Bale, Joel Edgerton, John Turturro | Il film racconta, da una prospettiva più laica, la storia di Mosè e del suo rapporto con Ramses: inizialmente fraterno, presto si trasforma in un conflitto ideologico e p x.com