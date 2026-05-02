Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico, è deceduto all'età di 59 anni. La sua vita è stata segnata da un incidente durante una staffetta paralimpica, che ha portato alla perdita di entrambe le gambe. Dopo l'incidente, Zanardi ha continuato a praticare sport, vincendo medaglie olimpiche e diventando simbolo di resilienza. La sua testimonianza pubblica ha spesso riguardato la sua esperienza di vita dopo l'incidente.

“Quando mi sono risvegliato senza gambe ho guardato la metà che era rimasta, non la metà che era andata persa”. È una delle innumerevoli citazioni di Alex Zanardi, l’ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico scomparso oggi, sabato 2 maggio 2026, all’età di 59 anni. Ad annunciarne la morte è stata la sua famiglia. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com “Alex si è spento serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari, la famiglia ringrazia di cuore tutti coloro che in queste ore stanno manifestando vicinanza e chiede il rispetto del proprio dolore e della privacy in questo momento di lutto”, si legge in una nota.🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - L’ultima sfida di Alex Zanardi: morto a 59 anni il mito dello sport che ha trasformato la tragedia in leggenda paralimpica

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