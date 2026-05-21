Recentemente, un noto rapper ha presentato una versione modificata delle Puma Mostro, trasformandole in un modello chiamato Alien mules. Le nuove scarpe si distinguono per un design molto futuristico, con linee e dettagli che sembrano provenire da un universo cyberpunk. La reinterpretazione, realizzata dall’artista, richiama atmosfere distopiche e stili audaci, riflettendo una tendenza verso calzature che vanno oltre il semplice concetto di moda, puntando invece su un’estetica che sfida le convenzioni tradizionali.

Ci sono sneakers che nascono per essere cool. E poi ci sono scarpe che sembrano letteralmente uscite da un universo cyberpunk dove tutti bevono matcha tossico, ascoltano techno industriale e hanno almeno un piercing sulla faccia. Le nuove Puma Mostro 3.D Mule create da A$AP Rocky appartengono decisamente alla seconda categoria. La nuova colla di A$AP Rocky per Puma, le Puma Mostro 3.D sono appena uscite dal 3000 Perché no, queste non sono semplicemente “mules”. Sono probabilmente la scarpa più strana, aggressiva e internet-coded che vedremo quest’estate. E proprio per questo stanno già diventando un’ossessione fashion. Rocky ha preso le... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - A$AP Rocky ha trasformato le Puma Mostro in Alien mules da fashion villain del 3026

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