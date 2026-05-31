Il 31 maggio 2026, nella Sala Pegaso di Palazzo Sacrati Strozzi a Firenze, si è tenuto il convegno intitolato “Medicina di Genere: Longevity”. L’evento è stato organizzato dall’Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda della Toscana. Durante l’incontro si sono discussi temi relativi alla medicina di genere e alla longevità, senza ulteriori dettagli sulle discussioni o i partecipanti.

Firenze, 31 maggio 2026 — È stata la Sala Pegaso di Palazzo Sacrati Strozzi ad ospitare il convegno “Medicina di Genere: Longevity”, promosso dall’Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda della Toscana. L’iniziativa è stata organizzata su invito della presidente Gabriella Ciabattini Cioni, insieme al Consiglio della Delegazione Toscana. Al centro dell’incontro, il tema della longevità affrontato attraverso la prospettiva della medicina di genere, con un approfondimento dedicato alla salute, alla prevenzione, all’invecchiamento e alla pianificazione del benessere nel tempo. I lavori si sono aperti con i saluti della presidente Gabriella Ciabattini Cioni e con quelli del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Medicina di genere e longevità: il convegno promosso da AIDDA Toscana

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