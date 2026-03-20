Gabriella Ciabattini nuova presidente di Aidda Toscana

Gabriella Ciabattini è stata nominata nuova presidente di Aidda Toscana. La sua prima dichiarazione pubblica è stata una parola: “costruire”. La cerimonia di insediamento si è svolta a Firenze il 20 marzo 2026, con la presenza di rappresentanti dell’associazione e altre figure istituzionali. La nomina arriva dopo un processo di selezione e conferma da parte degli organi direttivi dell’associazione.

Firenze, 20 marzo 2026 – La prima parola di Gabriella Ciabattini da presidente di AIDDA Toscana è stata “costruire”. Costruire una presenza più capillare dell’associazione, rafforzarne il peso nei luoghi dove si decide, mettere in comunicazione esperienze diverse e far dialogare generazioni differenti di imprenditrici. Medico, odontoiatra, imprenditrice e figura da anni attiva anche sul terreno della rappresentanza professionale e delle politiche di genere, Ciabattini raccoglie il testimone di Paola Butali con un programma che tiene insieme radicamento territoriale, formazione, rapporti istituzionali, attenzione alla conciliazione tra vita e lavoro e apertura alle trasformazioni del digitale e dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gabriella Ciabattini nuova presidente di Aidda Toscana Articoli correlati Fratelli d'Italia, nomina per l'avvocata Maria Gabriella Di Pentima: è la nuova responsabile del Dipartimento SanitàL'avvocato Maria Gabriella Di Pentima è stata nominata responsabile provinciale di Fratelli d'Italia del Dipartimento Sanità. Confindustria Toscana: nominata la commissione di “saggi” per il rinnovo del presidenteFIRENZE – Il consiglio di presidenza di Confindustria Toscana ha nominato la commissione di designazione, incaricata di proporre allo stesso...