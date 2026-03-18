Introduzione di Lidia Sella al Convegno L’aforisma contemporaneo in Italia Le nuove voci promosso e organizzato da AIPLA

Lidia Sella ha aperto il Convegno “L’aforisma contemporaneo in Italia. Le nuove voci”, organizzato da AIPLA. Durante l’introduzione, ha sottolineato come l’aforisma rappresenti uno dei modi più intensi di esprimere pensieri e emozioni, condensando in poche parole riflessioni profonde e vissuti. La relazione ha messo in luce il valore di questa forma espressiva nel panorama culturale italiano attuale.

L’aforisma è uno fra i più preziosi distillati della mente umana. In una capsula infinitesimale di tempo-spazio racchiude germogli di coscienza, gemme di emozioni, esperienza, riflessione L’aforisma è uno fra i più preziosi distillati della mente umana. In una capsula infinitesimale di tempo-. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Introduzione di Lidia Sella al Convegno “L’aforisma contemporaneo in Italia. Le nuove voci”, promosso e organizzato da AIPLA Articoli correlati “La banda è identità”: il convegno a Bracigliano organizzato da AnbgL’incontro intitolato “La banda è identità: la nuova legge regionale e il futuro del patrimonio immateriale campano”, sarà occasione di confronto... Economia civile, pace e responsabilità sociale al centro di un convegno organizzato dalla DiocesiOSTUNI - Mercoledì 21 gennaio 2026, alle ore 17, la Sala convegni della Banca di Credito Cooperativo di Ostuni, in Largo Monsignor Italo Pignatelli...