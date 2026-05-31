Il 55% dei pronto soccorso italiani impiega ancora medici gettonisti, nonostante un decreto di tre anni fa ne avesse previsto lo stop. Il ministro della Salute ha annunciato controlli più stringenti per verificare la presenza di queste figure nelle strutture di emergenza. La situazione riguarda quindi ancora più della metà delle strutture di pronto soccorso nel paese.

A tre anni dal decreto che ne prevedeva lo stop, i medici gettonisti sono ancora presenti in oltre la metà dei pronto soccorso italiani. Il ricorso alle esternalizzazioni riguarda infatti il 55% delle strutture. Il ministro della Salute Schillaci annuncia nuovi controlli dei Nas contro gli abusi nei contratti e rilancia la sanità territoriale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Medici gettonisti nel 55% dei pronto soccorso, Schillaci annuncia nuovi controlli

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