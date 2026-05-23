In circa metà dei pronto soccorso italiani, i medici sono impiegati come gettonisti, spesso con turni prolungati e senza sufficienti risorse umane. Un quarto degli internisti valuta la possibilità di andare in pensione a causa delle difficili condizioni lavorative, che includono stress elevato e carenza di personale. La situazione porta a un aumento del burnout tra i medici e a una pressione costante sulle strutture di emergenza.

Turni infiniti, carenza di personale, gettonisti che resistono e burnout alle stelle. Risultato? Le condizioni di lavoro dei medici continuano a peggiorare e la pensione diventa per molti un pensiero fisso. A ‘fotografare’ il profondo malessere dei camici bianchi è la nuova indagine condotta da Fadoi (Federazione dei medici internisti ospedalieri) su un campione di internisti rappresentativo di tutte le Regioni, eccettuate Basilicata e Valle d’Aosta, presentata in occasione del Congresso nazionale al via a Rimini. La resistenza dei gettonisti e lo stress dilagante. I medici ‘a gettone’, in base al decreto di tre anni fa che avviava i loro contratti a esaurimento, dovevano ormai essere l’eccezione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Medici gettonisti in metà dei Pronto soccorso, 1 internista su 4 pensa alla pensione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Caos e polemiche al Mandic di Merate, rescisso il contratto con la società dei gettonisti del Pronto soccorsoMerate (Lecco), 10 aprile 2026 – Cambio di gettonisti al Pronto soccorso dell’ospedale di Merate.

Sanità, La Vardera a Bronte: “Solo 2 medici su 8 al pronto soccorso”Il tour siciliano del deputato di ControCorrente, Ismaele La Vardera, fa tappa a Bronte e accende i riflettori sulle criticità della sanità nelle...

Pochi medici e un carico di lavoro enorme, in ospedale è allarme per ginecologiaSolo lo scorso anno, nonostante le carenze di personale, il reparto ha garantito circa cinquecento nascite, per un bacino di utenza che non riguarda solo Gela ma abbraccia l'intera area sud della prov ... quotidianodigela.it

Come gli ospedali italiani aggirano il divieto di assumere gettonistiDal 31 luglio del 2025 gli ospedali italiani non potrebbero più fare nuovi contratti a medici e infermieri gettonisti, gestiti da cooperative o agenzie private e pagati a ore, assunti a migliaia negli ... ilpost.it