I medici gettonisti che, a tre anni dal decreto che ne programmava lo stop definitivo, sono ancora presenti nella metà dei Pronto soccorso italiani. Sempre in corsia e in attività, nonostante destinati per legge – appunto – a ‘scomparire’. E nel frattempo cresce il malessere dei camici bianchi: il 65% dei medici almeno una volta denuncia di aver sofferto una condizione di burnout, ed è fuga dal Sistema sanitario nazionale con un medico su 4 che pensa al prepensionamento e il 20% di voltare le spalle al pubblico per il privato, mentre il 10% guarda oltreconfine. Un quadro che è emerso da un’indagine condotta dalla Federazione dei medici internisti ospedalieri (Fadoi) su un campione rappresentativo di tutte le Regioni, eccetto Basilicata e Val d’Aosta, presentata al Congresso nazionale a Rimini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gettonisti presenti nel 54% dei Pronto soccorso. E molti medici desiderano prepensionamento, fuga all’estero o lavoro nel privato

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