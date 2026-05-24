Gettonisti presenti nel 54% dei Pronto soccorso E molti medici desiderano prepensionamento fuga all’estero o lavoro nel privato
Il 54% dei Pronto soccorso ospita ancora medici gettonisti, a tre anni dall’annuncio della fine di questa figura. Molti di questi professionisti manifestano l’intenzione di andare in prepensionamento, trasferirsi all’estero o passare al settore privato. La presenza di medici con contratti temporanei o a chiamata si protrae nonostante le decisioni di interrompere questa modalità di lavoro.
I medici gettonisti che, a tre anni dal decreto che ne programmava lo stop definitivo, sono ancora presenti nella metà dei Pronto soccorso italiani. Sempre in corsia e in attività, nonostante destinati per legge – appunto – a ‘scomparire’. E nel frattempo cresce il malessere dei camici bianchi: il 65% dei medici almeno una volta denuncia di aver sofferto una condizione di burnout, ed è fuga dal Sistema sanitario nazionale con un medico su 4 che pensa al prepensionamento e il 20% di voltare le spalle al pubblico per il privato, mentre il 10% guarda oltreconfine. Un quadro che è emerso da un’indagine condotta dalla Federazione dei medici internisti ospedalieri (Fadoi) su un campione rappresentativo di tutte le Regioni, eccetto Basilicata e Val d’Aosta, presentata al Congresso nazionale a Rimini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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