Durante una partita, McTominay ha avvicinato Gilmour e gli ha detto: “Il calcio è un gioco crudele e non meriti questo. Tieni la testa alta”. Dopo un episodio negativo in campo, il giocatore ha mostrato supporto all’avversario, cercando di confortarlo. La scena si è verificata davanti ai compagni e ai tifosi, sottolineando il gesto di solidarietà. McTominay ha poi continuato la partita, mantenendo il ruolo di leader anche fuori dal campo.

Un leader è tale soprattutto fuori dal campo e Scott McTominay ne è la prova: ancora una volta si è dimostrato degno di essere considerato tale. Dopo il brutto infortunio rimediato da Gilmour nell’ amichevole contro Curaçao, Scott ha saputo trovare le parole giuste per consolarlo. Ecco la storia Instagram. Le parole di McTominay per Gilmour. Si legge nella storia di McTominay: “Assolutamente distrutto per te, fratello. Il calcio è un gioco crudele e non meriti questo. Tieni la testa alta. I giocatori, lo staff e il paese ti amano.” Le condizioni di Gilmour. Proprio ieri, la Scozia ha comunicato le sue condizioni: “ Billy Gilmour, infortunatosi nel corso del match tra Scozia e Curacao, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distorsione di secondo grado al ginocchio destro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - McTominay consola Gilmour: “Il calcio è un gioco crudele e non meriti questo. Tieni la testa alta”

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