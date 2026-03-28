La Scozia perde 1-0 contro il Giappone in una partita valida per un’amichevole internazionale. La rete decisiva viene segnata all’84’ da Junya Ito. I giocatori scozzesi McTominay e Gilmour partecipano attivamente alla partita, ma non riescono a evitare la sconfitta. La sfida si svolge senza ulteriori reti o eventi significativi.

La Scozia esce sconfitta di misura contro il Giappone, che si impone 1-0 grazie alla rete di Junya Ito all’84’. Una gara intensa e combattuta fino agli ultimi minuti, con gli scozzesi però poco concreti sotto porta nonostante una buona mole di gioco. Il Giappone ha mostrato maggiore lucidità nei momenti decisivi, colpendo nel finale dopo una fase in cui la Scozia aveva provato ad alzare il ritmo e a prendere il controllo del centrocampo. McTominay protagonista fino alla sostituzione. Tra i più attivi nelle fila scozzesi c’è stato ancora una volta Scott McTominay. Il centrocampista ha sfiorato il gol in più occasioni: al 45’ un colpo di testa terminato fuori di poco e soprattutto al 52’ un tiro dalla distanza ben respinto dal portiere giapponese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Scozia di perde 0-1 contro il Giappone, McTominay e Gilmour non bastano

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La #Scozia di perde 0-1 contro il #Giappone, McTominay e #Gilmour non bastano. I due giocatori del #Napoli sono tra i più attivi in campo. Sfortunato Scott #McTominay, che in avvio sfiora il gol contro #Suzuki colpendo il palo a tu per tu con il portiere. https:// - facebook.com facebook