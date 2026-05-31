Maximum Pleasure Guaranteed | Tatiana Maslany racconta la serie rivelazione
Tatiana Maslany parla della serie che ha definito una rivelazione, affrontando temi come le sfide morali e il desiderio femminile. L’attrice descrive il suo rapporto con il regista e il processo di interpretazione del personaggio. La discussione si concentra su aspetti pratici della produzione e sulle dinamiche del set, senza entrare in dettagli personali o giudizi. La conversazione si concentra sui contenuti della serie e sugli aspetti tecnici della recitazione.
La nostra intervista a Tatiana Maslany, tra sfida morale, il legame con David Gordon Green e il desiderio femminile oltre i cliché. Su Apple TV. Avevamo imparato a conoscere la bravura di Tatiana Maslany con Orphan Black, dove interpretava diverse incarnazioni dello stesso personaggio. L'avevamo seguita con She-Hulk consapevoli che non fosse sua responsabilità l'insuccesso di quella serie. La ritroviamo ora sul fronte Apple TV come protagonista di Maximum Pleasure Guaranteed, l'ennesimo buon titolo di questa primavera della piattaforma. Pur più lineare della moltitudine di cloni di Orphan Black, però, non si tratta di un ruolo in assoluto più semplice, perché la protagonista della serie creata da David J. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
MAXIMUM PLEASURE GUARANTEED Trailer (2026) Tatiana Maslany
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